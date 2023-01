O mistério de Edna: a viúva de Belchior que desapareceu como o gênio da MPB

O maior segredo da MPB não é o acidente de infância de Roberto Carlos. O maior segredo da MPB não é onde foi parar o baralho que João Gilberto fez Elba Ramalho passar para si por debaixo da porta do seu quarto de hotel. O maior segredo da MPB não é a causa da morte de Gal Costa. O maior segredo da MPB não é o posicionamento político de Ivete Sangalo. O maior segredo da MPB é Edna.

Edna Assunção de Araújo, 55, é morena, tem cabelos cacheados, cerca de 1,60 m de altura, e não é vista nem ouvida em situações públicas há mais de cinco anos. Por que deveria? Ora, ela é a viúva do cantor Belchior, sobre quem escrevi o livro “Belchior — Apenas um rapaz latino-americano” (Todavia, 2017). Durante o período em que o artista ficou desaparecido do olho público, de 2007 a 2017 — até ser encontrado morto por um aneurisma da aorta aos 70 anos, no dia 30 de abril de 2017, em Santa Cruz do Sul (RS) —, Edna o acompanhou.

