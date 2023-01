Oito juízes no Acre disputam uma única vaga para desembargador no TJ; conheça

Com a aposentadoria voluntária do desembargador Pedro Ranzi, em julho de 2022, o Tribunal de Justiça do Acre ficou com uma vaga disponível para o desembargo.

A portaria que abre o processo para abertura do concurso que irá escolher o novo desembargador foi publicado no dia 01 de janeiro.

Segundo o TJ, a escolha será a partir de uma série de critérios – entre eles, produtividade – e, ao final do processo, os 11 desembargadores que estão na ativa, irão escolher a partir de merecimento.

“As(os) candidatas(os) que concorrerem ao certame serão intimadas(os) de cada ato do processo a partir da publicação dos despachos e decisões no Diário da Justiça Eletrônico, correndo, igualmente, os prazos para a prática de atos também da intimação pelo mesmo modelo”, diz um trecho do decreto publicado pela presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro.

Conheça os 08 nomes que concorrer à vaga, por ordem de antiguidade:

Dr. Lois Carlos Arruda

Juiz de Direito Titular do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco (Juiz-auxiliar da Corregedoria)

Dr. Raimundo Nonato da Costa Maia

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco

Dra. Mirla Regina da Silva

Juíza de Direito Titular da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Rio Branco

Dra. Olívia Maria Alves Ribeiro

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

Dr. Marcelo Coelho de Carvalho

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

Dr. Fernando Nóbrega da Silva

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara de Família da Comarca de Rio Branco

Dra. Maha Kouzi Manasfi e Manasfi

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Família da Comarca de Rio Branco

Dr. Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco