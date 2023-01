Oposição critica volta de financiamento do BNDES em obras nos países vizinhos

Políticos opositores ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticaram o anúncio feito pelo petista, nesta segunda-feira (23/1), de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltará a financiar projetos de desenvolvimento e engenharia em países vizinhos.

O comunicado foi feito por Lula durante pronunciamento em Buenos Aires, na Argentina, ao lado do presidente argentino, Alberto Fernández: “Vamos criar as condições para fazer o financiamento que a gente puder fazer para ajudar no gasoduto argentino”, disse.

O presidente brasileiro lembrou que tinha “orgulho” de quando o BNDES tinha mais recursos para financiar obras num país da América do Sul. “Porque é isso que os países maiores têm que auxiliar os países que têm menos condições em determinados momentos históricos”, declarou.

O anúncio, no entanto, não agradou a base política que faz oposição a Lula. Nas redes sociais, o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), criticou a decisão e chamou de “ditadura do financiamento”:

“Lula fala que o BNDES voltará a financiar os países latino-americanos. O brasileiro já tomou calote bilionário de Cuba, Venezuela e Argentina e agora esse criminoso quer nos obrigar a financiar ditaduras novamente. A picanha que ele prometeu é para os hermanos. Fazueli!”, escreveu.

O também deputado eleito Mendonça Filho (União-CE) repreendeu a declaração. No Twitter, o parlamentar disse tratar dos “mesmos erros” cometidos pelos governos anteriores do PT: “Mesmos erros! O PT não aprendeu com o passado… o Brasil cheio de problemas e ainda querer carregar a Argentina quebrada nas costas…”. escreveu.

Moeda única para salvar a Argentina é o chamado abraço de afogados. Financiar gasoduto argentino, quando o Brasil, infelizmente, não dá conta dos seus próprios problemas, é um escárnio. — Mendonça Filho (@mendoncafilho) January 23, 2023

O partido NOVO ainda foi contra o anúncio de Lula e citou “muitos problemas” com as medidas de financiamento: “O PT tem um histórico de corrupção e investimentos ruins, utilizando o BNDES para colocar dinheiro dos brasileiros em seus projetos políticos no exterior”.