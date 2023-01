Passageiro indiano transmitiu queda de avião no Nepal em live no Facebook; veja vídeo

Um passageiro indiano, que estava no avião que caiu no Nepal no domingo (15), transmitiu o momento exato da queda em uma live no Facebook. Das 72 pessoas que estavam a bordo, ao menos 68 morreram. Quatro continuam desaparecidas.

O vídeo indica que os passageiros e os tripulantes estavam calmos e não havia sinais de emergência ou qualquer outra anormalidade no voo. Sonu Jaiswal, que estava filmando com seu celular, estava com outros três amigos: Anil Rajbhar, Vishal Sharma e Abhishek Singh Kushwaha.

Na filmagem é possível perceber que estão todos tranquilos e rindo, quando, de repente, o avião faz um movimento brusco, o celular cai e a tela fica preta. Na sequência, é possível ver que um incêndio toma conta da aeronave.

Os destroços em chamas ficam momentaneamente visíveis na tela antes de escurecer. Nenhuma voz pode ser ouvida depois disso.

Veja o vídeo abaixo (ATENÇÃO: imagens fortes)

A Reuters confirmou que o vídeo foi gravado em Pokhara, no Nepal, pois os edifícios correspondem a imagens de satélite. Os apoios de cabeça também possuem o logo da Yeti Airlines, companhia aérea do avião que caiu.

De acordo com o jornal The Guardian, um amigo próximo dos quatro homens vistos na transmissão do Facebook também confirmou a autenticidade do vídeo.

Ele afirmou que pretendia se juntar a seus quatro amigos na viagem ao Nepal, mas teve que ficar em casa após a morte de um parente. Durante a viagem, ele havia falado com os amigos várias vezes por videochamada, inclusive algumas horas antes do acidente.

Esse é o acidente mais mortal do Nepal desde 1992, mostrou o banco de dados da Aviation Safety Network, quando um Airbus A300 da Pakistan International Airlines caiu em uma encosta ao se aproximar de Katmandu, matando todas as 167 pessoas a bordo.

O avião fez contato com o aeroporto de Seti Gorge às 10h50 (02h05, no horário de Brasília), informou a autoridade aeronáutica em comunicado. “Então caiu.”

