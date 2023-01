Paula rebate Marília no Jogo da Discórdia: ‘Quer dar uma de Juliette’

No primeiro Jogo da Discórdia do BBB 23 (Globo), Marília escolheu Fred Nicácio para ir junto com ela para a final, e deu duas bombas para Gabriel e Paula.

Na dinâmica, os participantes escolhiam a sua prioridade máxima no jogo — a pessoa que quer levar até a final. Em seguida, escolhiam dois rivais para presentear com a bomba — são as duas pessoas que ele quer mais longe no game.

Ao justificar a escolha de Gabriel e Paula, Marília falou:

Marília: “Coloquei a bomba nos dois porque eles foram o casal que, assim que pisei na casa, consegui me sentir mal diante dos olhares e atitudes. Eu vim aqui pra jogar de forma leal e verdadeira, e isso é um jogo sujo. Tentei ter algum tipo de palavra ou contato, mas não tive abertura”

Marília: “A gente ainda tentou se comunicar, falar, mas não rolou. Também, desde o segundo dia, não sei qual informação eles têm contra minha pessoa. Mas foi o que eu senti nestes últimos dias. E digo mais: estou no Paredão por muita influência de vocês dois”

Por sua vez, Gabriel e Paula se defenderam:

Gabriel: “Concordo que não tivemos uma boa troca, mas discordo que tenha sido por falta de tentativa. Eu tentei entrar em contato com você, sobre seu trabalho enquanto tava maquiando… Não sei se você já estava sentindo isso, mas você c*gou na minha cabeça e me ignorou totalmente. Faltou um pouco de proatividade sua”

Gabriel: “Se você tivesse passado menos tempo no espelho passando rímel, talvez a gente tivesse tido alguma troca”

Paula: “Eu nunca tinha falado nada de você pra ninguém, até que chega a informação que começaram a soltar piadinhas depois que ganharam a Prova do Líder na casa. Lá no além, eu falei que gente debochada e que joga piada eu não dou conta. Não tenho informação sobre você de fora, não sei como é você com seus amigos”.

Tu quer dar uma de Juliette, pobre sofrida… Aí não dá amor! (Paula)