“PL do Veneno” será a primeira queda de braço entre Marina Silva e o Ministério da Agricultura

A primeira grande queda de braço entre a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a acreana Marina Silva, e a poderosa bancada que defende o agronegócio no Congresso Nacional, estará relacionada ao projeto de lei que muda as regras para aprovação de defensivos agrícolas. O projeto é chamado por ambientalistas como o “PL do veneno”.

Antes mesmo de se eleger deputada federal pelo Rede Sustentabilidade de São Paulo, Marina Silva era opositora da proposta, aprovado pela Câmara dos Deputados em fevereiro de 2022 e que agora aguarda para ser votado pelos senadores no plenário do Senado. Interlocutores do agronegócio têm informado que o novo ministro da Agricultura, Carlos Favaro, deverá apoiar a proposta, apesar da oposição e Marina Silva. A posta é que Favaro buscará o apoio da colega ministra propondo algumas mudanças na versão original do projeto aprovado pela Câmara.

- Publicidade-

Favaro decidiu promover ao cargo de secretário do ministério um diretor da gestão Jair Bolsonaro que é defensor do “PL do Veneno”. O atual diretor do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do ministério, Carlos Goulart será nomeado como secretário de Defesa Agropecuária da pasta.

Lideranças ambientalistas reconhecem que não será possível evitar a aprovação do projeto pelo Congresso Nacional, mesmo com um governo mais progressista no Palácio do Planalto. A melhor estratégia, dizem essas lideranças, será o governo entrar na discussão e tentar acordar um novo texto entre ambientalistas e agropecuaristas.

Entre as mudanças que seriam supostamente aceita por ambientalistas e agropecuaristas, está a prioridade na fila para aprovações de defensores agrícolas menos danosos ao meio ambiente.