Qual é a tatuagem íntima que foi decisiva para prender Daniel Alves

A Justiça Espanhola considerou nesta segunda-feira (23/1), que Daniel Alves ficou sem roupa no banheiro da boate de Barcelona com a vítima que o acusa de assédio sexual. Isso aconteceu a partir da descrição que ela fez de uma tatuagem íntima que o jogador da Seleção Brasileira tem na parte inferior do abdômen. Saiba qual é essa tatuagem.

Detalhes do depoimento da vítima foram publicados pelo jornal El Mundo. A reportagem informa que a vítima disse em depoimento que a tatuagem teria ficado bem visível durante o ato, quando Daniel Alves, que na manhã desta segunda-feira (23) foi transferido para a prisão de Brians 2, tentou forçá-la a fazer sexo oral.

Na primeira versão de seu depoimento, Daniel Alves disse que estava sentado no vaso sanitário, e vestido, e que a vítima invadiu a cabine e sentou em seu colo.

O questionamento da juíza sobre a tatuagem, que trata-se de uma meia-lua, foi o seguinte: como a vítima conseguiu ver a meia-lua se ele não havia se levantado e, portanto, estaria com a tatuagem coberta pela camisa? Foi aí que Daniel Alves mudou a sua versão e admitiu que se levantou quando ela entrou na cabine.