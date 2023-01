Renan Bolsonaro sobre Gabriel, da Casa de Vidro: “Me seguia, mas se vendeu”

O filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, usou as redes sociais, nesta terça-feira (9/1), para responder à declaração de Gabriel Tavares, participante da Casa de Vidro do BBB, que afirmou não saber porque ele o seguia no Instagram.

“Você me seguia, mas se vendeu! A pergunta é, sofá do Boninho… Quanto custou para você, ou o que custou?”, escreveu Renan.

Gabriel foi questionado, durante o confinamento na Casa de Vidro, sobre o follow do filho de Bolsonaro. Ele então respondeu fazendo ‘L’ e afirmou: “Eu não sei porque ele me segue. Ele deve gostar do meu conteúdo”.

E ainda completou: “Se eu fosse amigo dele, eu o seguiria. Quem não deve não teme. Aliás, se o pai dele souber que ele me segue, não vai gostar. Ele vai ficar p*to. Melhor nem falar aqui”.

Jair Renan seguia Gabriel no Instagram, mas o candidato a entrar no BBB23 não o seguia de volta. Após a polêmica, o filho de Bolsonaro o deixou de seguir.