Roberto Carlos toma atitude na carreira e faz anúncio público

Após 30 anos de parceria, Roberto Carlos finalizou o contrato de trabalho com o empresário Dody Sirena.

Em um comunicado publicado no Instagram na noite desta terça-feira (17), a assessoria do cantor anunciou a novidade.

A partir de agora, quem irá gerenciar a carreira do famoso é o Grupo RC, escritório do próprio Roberto Carlos.

“O artista Roberto Carlos e o empresário Dody Sirena, bem como suas respectivas empresas, comunicam a finalização de suas relações profissionais e empresariais”, iniciou a publicação.

“Optaram amigavelmente pela transição do gerenciamento da carreira de Roberto Carlos para o Grupo RC, que a partir daqui fará a gestão de todos os negócios. As partes seguem suas atividades profissionais de forma independente, com elegância e o máximo respeito que sempre pontuou a parceria“, emendou.

“Os compromissos e shows já firmados serão realizados normalmente e a transição para este novo formato acontecerá até outubro de 2023. Os futuros negócios entre as partes serão considerados caso a caso”, concluiu.

Internautas reagem ao post do Rei

Nos comentários, um fã celebrou a notícia e torceu para que o cantor seja mais próximo do público. A opinião do internauta recebeu mais de 120 curtidas.

Outras pessoas elogiaram a forma respeitosa e elegante como a decisão foi anunciada. Uma admiradora pontuou que somente pessoas de caráter resolvem grandes negócios dessa forma.

Cabe lembrar que recentemente o músico usou o Instagram para fazer uma homenagem para Dudu Braga, seu filho, que morreu em setembro de 2021.

Aos 81 anos, Roberto lembrou que o filho completaria 54 anos em dezembro.