Sensitiva faz previsão sobre futuro das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Recentemente, os fãs sugeriram que Virginia Fonseca estivesse grávida novamente de Zé Felipe – enquanto Maria Flor tem apenas 3 meses. Para tirar o peso da consciência, a famosa até mesmo realizou um teste, que deu negativo. Entretanto, no último domingo (15/1), a sensitiva Bianca Godói revelou que virá mais uma Maria para completar o trio e também fez previsões para o futuro das três meninas.

Compartilhando uma foto do casal, a vidente começou avisando. “Logo Logo vem mais uma Maria! Filhas de Virgínia, duas delas serão cantoras, vão ser uma dupla, e uma vai ser juíza! Maria Flor vai ser juíza internacional”, disse. Vale recordar que tanto Zé Felipe quanto o avô das meninas, o sertanejo Leonardo, são cantores. Portanto, é bem provável que elas tenham o mesmo dom.

- Publicidade-

Em entrevista ao PodCats, apresentado por Camilla Loures e Lucas Guimarães, Virginia e Zé chegaram a expor o nome que estariam pensando para um próximo filho. “Pensei em Maria Antônia. E, se for menino, José Leonardo, né?”, sugeriu a influenciadora digital, sendo apoiada pelo marido. A famosa teve as filhas com um intervalo de tempo curto. Isso porque, enquanto Maria Flor completa o primeiro trimestre de vida, Maria Alice tem apenas 1 ano e 8 meses.

Nos comentários da publicação da sensitiva, o público não deixou de reagir às previsões. “Que benção, tomara que elas sejam muitos feliz em tudo que fizeram nesse mundo, que Feus abençoe d protejam com saúde sempre”, desejou uma fã. “Vida longa pra essa família que amo merece tudo de melhor amo as marias”, disse outra. “Acho que a Maria flor vai ser tão inteligente qto a mãe”, opinou uma terceira.