Tchê explica motivo de ter deixado mandato na Aleac para ser secretário de Gladson

O governador Gladson Cameli empossou neste domingo (01), deputado estadual José Luís Tchê, como secretário de Estado de Produção e Agronegócio.

Reeleito deputado nas eleições de 2022, Tchê que esteve ao lado de Gladson em todo o primeiro mandato, explica que não teve como negar o convite do governador.

“Nós tivemos juntos com Gladson durante a eleição para Prefeitura, depois ao lado dele em toda campanha, apoiamos os projetos na Aleac, e o PDT firmou uma base forte. Essas ações demostram lealdade e compromisso com o governo, por isso recebemos o convite”, disse.

Com a saída de Tchê, o deputado estadual Marcus Cavalcante, também do PDT, assume a vaga. O partido terá a maior bancada da Aleac, com 4 parlamentares: Pedro Longo, Michelle Melo, Chico Viga e agora, Marcus Cavalcante.