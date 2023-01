Thales Bretas surge em clique raro ao lado do namorado; veja

Apostando em manter um relacionamento mais discreto, Thales Bretas surgiu, na noite desta quarta-feira (04), em clique raro ao lado do namorado, o cantor Silva. Entre imagens de amigos e momentos de lazer, o viúvo de Paulo Gustavo foi clicado ao lado do amado durante um passeio por Fernando de Noronha. O médico e o artista assumiram o relacionamento em setembro do ano passado, após meses de especulações.

Os seguidores do casal comemoraram o aparecimento dos dois juntos nas redes sociais: “@silva vocês são lindos juntos. Merecem toda felicidade do mundo! 😍😍😍😍”, afirmou uma. “ThaSil ❤️ meu casal @silva @thalesbretas eu amos vocês”, declarou-se outra. “Tão bom te ver feliz. Coração fica quentinho! Paulo deve estar dando pulos de alegria lá de cima. ❤️🙏🏼”, disse uma terceira.

Mas, como sempre, tem gente que não aceita e resolveu criticar o fato de Thales seguir em frente após a morte de Paulo Gustavo: “Gente, não é possível só eu acho cedo esse relacionamento?! 😢 @thalesbretas sempre foi tão discreto com o Paulo Gustavo”, reclamou uma. “@laulima1990 eu já sofri mais tempo que isso por um ex-namorado! Achei supercedo! Realmente, não superaria assim tão rápido não!”, concordou outra.

Sem paciência para os falatórios dos haters, os fãs do casal resolveram se pronunciar: “@laulima1990 a vida é dele! Se preocupe em viver a sua! Não perca tempo com esse tipo de comentário… Não acrescenta em nada! Amar é sempre a melhor opção!!”, afirmou uma. “@laulima1990 não existe prazo para o luto. Saudade e amor a gente leva no coração, não quer dizer que a gente não deva começar a amar de novo. O Paulo sempre teve pressa em viver, vivia cada segundo, buscava a felicidade sempre, não acho que ele iria querer o marido infeliz por muito tempo, ele amava a vida e amava ver as pessoas felizes. O Thales foi leal e fiel ao Paulo enquanto ele esteve aqui, e é isso que importa”, disparou outra.

Primeira postagem

Thales Bretas surpreendeu os internautas, no início de dezembro, ao publicar uma foto do novo namorado Silva, pela primeira vez em sua rede social. O relacionamento dos dois foi assumido publicamente em setembro, durante o Rock in Rio, mas os rumores já circulavam desde abril. Desde sempre, no entanto, o casal vinha mantendo o romance de maneira discreta, sem aparecem muito juntos, principalmente nas redes sociais.

O viúvo de Paulo Gustavo postou uma foto do amado no story do Instagram, que tirou durante um show do cantor. Para acompanhar a imagem, onde Silva aparece cantando e olhando para Thales, o médico colocou de fundo a canção ‘Eu sei’, de Marisa Monte, interpretada na voz do namorado. “Um dia vou estar atoa e você vai estar na mira. Eu sei que você sabe que eu sei que você sabe que é difícil de dizer…”, dizia o trecho da música.

No mesmo dia, Thales Bretas ainda aproveitou para divulgar alguns trabalhos de Silva através dos stories, como o show do ‘Bloco do Silva’, ao vivo, nas plataformas do Youtube e também no Spotify. Esse é o primeiro relacionamento público de Thales desde a morte de Paulo Gustavo. Já Silva estava solteiro após o fim do relacionamento com o estilista Renan Mantovanelli.

Thales Bretas confirma romance com cantor Silva

Em setembro, o dermatologista Thales Bretas esteve na penúltima noite de um festival de rock na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e confirmou o romance com Silva. “Acho ele super legal. A gente está se conhecendo. Mas as pessoas ficam apressando as coisas, querendo saber. Deixa rolar”, declarou ao jornal ‘Extra’.

Após a confirmação do affair, o cantor Silva também se pronunciou sobre o romance a revista ‘Quem’. “A gente está se conhecendo. É a primeira vez que me relaciono com alguém de outro lugar, mas ele é uma pessoa maravilhosa”, disse o cantor.

Sobre o rótulo de serem namorados e se os dois se amam, Silva afirmou: “Tem essa pressão de ‘é namoro ou não?’ A gente se conhece há pouco tempo. Amar é muito forte pra dizer agora, mas eu gosto muito dele. Estou feliz”, declarou ele na época.

Os rumores do namoro entre os dois surgiram muito antes da confirmação. No dia 14 de maio, o cantor levou o ‘Bloco do Silva’ para o Rio de Janeiro, que voltou a acontecer após dois anos. O show rolou no NAU Cidades, no Santo Cristo, na Zona Portuária da cidade. Na ocasião, esta colunista, que tem amigos espalhados por aí, noticiou que Thales Bretas esteve no local para prestigiar o rapaz, reforçando os indícios de um romance.