Ton: Ao lado de Alckmin, Jorge Viana se apresenta à Apex, revela estratégia e fala de Bolsonaro

“O nosso ex-presidente não foi uma única vez a um país na África que, de certa forma, nos deu origem. Também não houve ação com nossos vizinhos e quem não trata bem seus vizinhos tem nome e sobrenome. Esse é um passado que nos queremos deixar para trás”. Foi com esta fala que Jorge Viana, o novo presidente da Apex, ganhou destaque em vários sites nacionais.

O ex-governador do Acre tem agora a missão de presidir a agência que deve dar um novo rumo às exportações e comércio exterior. E já revelou a nova estratégia, em conversa com os funcionários da instituição: o foco da Apex deve ser a política sul-sul. Ou seja: países em desenvolvimento, também chamados de “sul global“, devem ser priorizados.

Para Viana, Bolsonaro teve representação nula no quesito “diplomacia presidencial” e fez várias menções ao ex-presidente. O vice-presidente Geraldo Alckmin concordou. E falou em “melhora de imagem”.

Jorge e Gladson

Adversários nas urnas nas últimas eleições, Jorge deve encontrar com o governador Gladson Cameli. Ele disse que encontraria todos para discutir políticas públicas como presidente da Apex.

Burros n’água

Quem apostou numa derrota política de JV depois das eleições, precisou dar com os burros n’água. Esse cargo pode dar um gás nos projetos do PT do Acre, como tantos outros que devem ser anunciados localmente.

Cuidado

As instituições públicas precisam ter um pouco de cuidado ao anunciar que não deve-se viajar a países parceiros. Em tempos de crise, diplomacia é fundamental e evita muita coisa.

Postar e punir

Muito bom que as instituições públicas se posicionem sobre os casos de preconceito praticados por quem deveria cuidar de pessoas e não maltratá-las. Mas deve-se ter o cuidado de esse repúdio não ficar apenas no campo virtual. Tem que postar e punir.

15

É o número de estados que envia efetivo de militares à capital federal. O Acre está na lista. Antes deste envio, as forças de segurança já haviam colocado homens à disposição.

600

É o número de policiais enviados por esses 16 estados. Torço para que resolvam definitivamente a balburdia que se instaurou ali pelas bandas da Praça dos Três Poderes.

Gemil Júnior

Deputado por um mês, Gemil quer lutar por porte de armas a agentes de trânsito. Primeiro que não tem tempo. Segundo que pegou o governo federal errado. Quer fazer reuniões e pedir apoio da bancada federal.

Comunicação

O chefe da Seop, Cirleudo Alencar, vistoriou obras da Secretaria de Comunicação. Quando um governo investe em comunicação, investe em fazer com que a informação chegue a quem mais precisa. Faço esse tipo de registro com gosto.

Boa sorte

O atual superintendente do DNIT, Thiago Caetano, colocou umas máquinas nas ruas. Ele quer permanecer à frente do órgão e conta com o apoio do senador Sérgio Petecão. Mas briga com Marcus Alexandre, indicação do PT inteiro e do agora presidente da Apex. Boa sorte.

Bola dentro

O prefeito Tião Bocalom publicou no Diário Oficial de terça-feira (10) decreto que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social em Rio Branco. O órgão tem competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento da segurança pública e defesa social, órgão com atribuição de assessoramento ao Executivo Municipal, vinculado ao Gabinete Militar Municipal. Bola dentro.

Bate-rebate

– 1 bilhão de reais. É o valor que a Folha disse que o Governo do Acre investiria em saneamento (…)

– (…) Só esqueceu de combinar com os russos. O governo negou a informação.

– Pedro Longo (PDT), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Whendy Lima (União Brasil), Fagner Calegário (Podemos), e Nicolau Júnior (PP) (…)

– (…) Esses são os componentes da Comissão de Representação Interna, que atua durante o recesso parlamentar que vai até 31 de janeiro.

– A propaganda partidária nacional voltou e começa a ser exibida em 24 de janeiro (…)

– (…) PSDB será o primeiro partido a apresentar o conteúdo (…)

– (…) PSOL e Republicanos exibem a partir de 9 de março.

– Preparados?

– Arthur Lira: deputados serão sempre “altivos” em defesa da democracia (…)

– (…) Mesmo? Vou anotar e cobrar.