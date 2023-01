Vídeo produzido pela Secom mostra realizações e dificuldades do governo Gladson em 2022

Em vídeo produzido pela Secretaria de Estado de Comunicação, com os jornalistas da casa atuando como publicitários e apresentadores, o governador reeleito Gladson Cameli, que toma posse em novo mandato neste domingo (1º), na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), se despediu de 2022 falando das realizações nos últimos quatro anos e prometendo um 2003 de muito trabalho em favor dos acreanos.

O vídeo faz uma autêntica retrospectiva de 2022 e aborda também as dificuldades enfrentadas pelo Governo com a pandemia do coronavirus nos últimos dois. “Foram quatro anos de muito desafios que, juntos, lutamos para superá-los”, diz uma das jornalistas na apresentação.

Ao mesmo tempo em que se refere à maior pandemia da história recente da humanidade, o vídeo mostra as realizações do Governo na área de saúde. “Vamos fazer uma contagem regressiva sobre as inúmeras realizações nesses 1460 dias de Governo”, afirma outro apresentador.

O terceiro apresentador revela que o Governo pagou mais de R$ 6 milhões em dívidas retroativas, herdadas do Governo anterior. “Mas uma notícia boa: com mais de R$ 9 milhões com o Auxílio do Bem, o Governo alcançou mais de 18 mil famílias acreanas. Foi um grande reforço para aquisição de alimentos e contribuiu com o aumento das venda sno comércio local”, afirma outra apresentadora.

Recheado de belas imagens de arquivos, o vídeo também aponta as realizações governamentais na área da Comunicação. Uma das realizações destacadas foi também o estagio em que o Acre se tornou um Estado livre da aftosa, doença que atinge animais bovinos e da qual o rebanho local se livrou graças à investimentos do governo local, com parceria do Ministério da Pecuária e Abastecimento, no agronegócio.

O vídeo também aborda as obras físicas realizadas pelo Governo,, como os dois hospitais de emergência, num período de dois meses, para atender as vítimas da Covid-19, além da abertura e conservação de ramais, a duplicação da Rodovia 405, em Cruzeiro do Sul, além das pontes de Xapuri, na Sibéria, de Sena Madureira e o Anel Viário de Brasiléia.

O vídeo, que teve todo um acompanhamento, em sua edição, da secretária de Comunicação, Nayara Lessa, é encerrado com o governador falando das realizações prometendo um 2023 com muito trabalho e desejo de que a vida dos acreanos melhore cada vez mais. Veja o vídeo: