Virgínia bate 42 milhões de seguidores; veja brasileiros mais seguidos do Instagram

Virgínia Fonseca começou a semana com motivos de sobra para celebrar! A influenciadora ultrapassou a marca de 42 milhões de seguidores no Instagram e comemorou a novidade na rede social com um ensaio fotográfico em um banho de piscina. Ela está na 155ª posição entre as celebridades mais seguidas do mundo todo e em 11º do Brasil, de acordo com a plataforma Social Blade, que monitora grandes perfis nas redes sociais.