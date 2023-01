Viúva de Erasmo Carlos diz que TV ligou sozinha quando cantor foi citado

Em mais uma publicação sobre o dia a dia em uma rede social, como começou a fazer desde a morte do cantor no final do mês de novembro do ano passado, Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, comentou sobre um momento inusitado em casa. Ela contou que a TV ligou sozinha bem na hora que o narrador Cléber Machado citou o nome do artista.

“Meu amor, lembra que quando nos mudamos a TV ligava sozinha todos os dias? A gente chamou o Gamba, ele não conseguiu descobrir, nos habituamos e ela parou sozinha de fazer isso. Durante toda sua internação e esses dias após a sua morte, a TV nunca ligou, até esqueci que ela fazia isso. Bom, hoje aconteceu, quando vim para a sala estava passando o cortejo do Pelé. Deixei ligada e fiquei aqui no chão do escritório, no meu lugar favorito da casa e perto de você. O Cléber Machado falou no seu nome”, contou ela.

Nos stories do Instagram, Fernanda afirmou que não acredita que isso tenha sido um sinal: “Não acho que seja um sinal, e sim uma coincidência… Você era tão especial para tanta gente. Meu orgulho! Preciso consertar a TV”.

Erasmo morreu aos 81 anos, em decorrência de um quadro de paniculite complicada por sepse de origem cutânea, uma inflamação na pele, no dia 22 de novembro, no Rio de Janeiro. O artista vinha de um período de duas semanas internado no hospital Barra D’Or, com uma síndrome edemigênica.

Com 29 álbuns de estúdio, lançados entre 1965 e 2019, e cinco discos ao vivo, Erasmo Carlos foi um dos pioneiros do rock n’ roll no Brasil, estilo musical que adotou desde o início da carreira influenciado por um de seus maiores ídolos, Elvis Presley.