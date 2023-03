Após tiroteio em show, Maiara & Maraisa se pronunciam; leia

- Publicidade-

De acordo com informações, o show aconteceu no Parque de Exposições do município, quando dois irmãos gêmeos, que estavam alcoolizados, causaram um tumulto em meio a multidão. Um deles foi contido pela Polícia Militar, enquanto outro atingiu um policial com um soco no rosto, forçando uma tentativa de retirar a arma das mãos do PM, quando um outro policial reagiu efetuando um disparo contra a perna de um deles.

Após a ação, os homens foram levados para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Três Rios (RJ). O que foi atingido na perna permanece internado. Os dois foram autuados por resistência e desacato e vão responder em Liberdade.