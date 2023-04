Acre registra redução de 25% no índice de homicídios nos primeiros 15 dias de abril

O coronel da Polícia Militar, José Americo Gaia, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, anunciou, nesta quinta-feira (20), que o sistema estadual de segurança conseguiu diminuir em 25% o índice de homicídios no Acre na primeira quinzena do mês de abril. Os índices foram feitos em comparação com o mês de março deste ano.

O coronel prestou a informação com base em relatório produzido pela diretoria de inteligência da Secretaria da Segurança Publica e da Policia Civil. De 1 a 15 de março de foram registrados oito homicídios no Acre. Em abril, no mesmo período, o número caiu para seis – redução de 25%.

Em relação às tentativas de homicídios, no entanto, os números se mantém estáveis, com 13 casos tanto nos primeiros 15 dias de março como de abril.

José Américo Gaia comemorou a redução dizendo se tratar do resultado de um esforço conjunto das forças estaduais de segurança. Disse ainda que, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, a tendência é a ampliação da redução homicídios graça às operações que vêm sendo desenvolvidas e que serão ampliadas.