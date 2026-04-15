Uma mudança aguardada por estudantes de medicina que vivem na fronteira acaba de sair do papel. A Câmara Municipal de Assis Brasil aprovou, por unanimidade, um projeto que autoriza a realização de estágios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, medida que deve impactar diretamente a rotina acadêmica e o atendimento à população.
Até então, muitos estudantes que cursam medicina em cidades da Bolívia, como Cobija, precisavam atravessar a fronteira diariamente para cumprir atividades práticas. Com a nova regra, esses acadêmicos poderão estagiar na própria rede municipal de saúde, reduzindo custos, tempo de deslocamento e dificuldades logísticas.
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A conquista é vista como um avanço importante não apenas para os estudantes, mas também para o sistema público de saúde local, que deve ganhar reforço nas equipes de atendimento.
O projeto surgiu a partir da mobilização dos próprios estudantes, que há meses vinham articulando junto ao poder público alternativas para viabilizar os estágios no município.