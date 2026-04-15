15/04/2026
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Estudantes de medicina ganham direito de estagiar em UBS no Acre

Projeto aprovado por unanimidade permite que acadêmicos que estudam na Bolívia realizem práticas no próprio município

Por Redação ContilNet 15/04/2026
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Estudantes de medicina ganham direito de estagiar em UBS no Acre
Até então, muitos estudantes que cursam medicina em cidades da Bolívia, como Cobija, precisavam atravessar a fronteira diariamente para cumprir atividades práticas. — Foto: Reprodução

Uma mudança aguardada por estudantes de medicina que vivem na fronteira acaba de sair do papel. A Câmara Municipal de Assis Brasil aprovou, por unanimidade, um projeto que autoriza a realização de estágios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, medida que deve impactar diretamente a rotina acadêmica e o atendimento à população.

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Até então, muitos estudantes que cursam medicina em cidades da Bolívia, como Cobija, precisavam atravessar a fronteira diariamente para cumprir atividades práticas. Com a nova regra, esses acadêmicos poderão estagiar na própria rede municipal de saúde, reduzindo custos, tempo de deslocamento e dificuldades logísticas.

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A conquista é vista como um avanço importante não apenas para os estudantes, mas também para o sistema público de saúde local, que deve ganhar reforço nas equipes de atendimento.

O projeto surgiu a partir da mobilização dos próprios estudantes, que há meses vinham articulando junto ao poder público alternativas para viabilizar os estágios no município.

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