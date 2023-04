Agressões, ciúmes e chamada de vídeo: empresário conta como foi a morte de Nayara Vilela

O ContilNet obteve com exclusividade o depoimento do empresário Tarcísio Araújo da Mota, mais conhecido como Tarciso Som, sobre a morte da cantora e compositora Nayara Vilela, morta com um tiro no peito, na noite desta segunda-feira (25).

Nayara e Tarciso casaram há exatamente um mês, no último dia 25 de março, em uma cerimônia para poucos convidados, em Rio Branco.

O empresário estava com a artista no momento do ocorrido e contou a polícia tudo o que aconteceu antes e após a tragédia.

Tarciso conta que, antes da tragédia, os dois começaram uma discussão na cozinha da residência do casal. Nesse instante, Nayara virou uma cadeira no chão e disse que jamais seria feliz, afirmando que ele tinha contato com a ex-esposa.

“Nesse momento, subi para o quarto, e ela me acompanhou. Momentos depois, desci e ela me acompanhou. Quando descia as escadas, deu um tapa nas minhas costas e jogou o chinelo na minha mão – o que fez com que meu celular caísse no chão”, disse.

“Nesse sobe e desce, me tranquei no quarto para tomar banho e ela ficou batendo na porta e dizendo “abre a porta”. Eu disse que não iria abrir. Imediatamente, ela falou: “Não vai abrir? Estou com a tua arma”. Saí do quarto, desci e peguei uma chave de fenda, pois ela tinha se trancado no banheiro dos hóspedes. Consegui abrir a porta e fiz um vídeo”, continuou.

Tarciso diz que alertou Nayara para soltar a arma, mas a esposa não soltou. Após isso, o empresário informou que saiu do banheiro para ver se ela se acalmava – o que não aconteceu.

A mãe de Nayara fez uma chamada para Tarciso, que colocou a mão esquerda para dentro do banheiro, mostrando o telefone para a artista. A mãe de Nayara pediu para que ela não atirasse e soltasse a arma, mas Vilela disparou contra o próprio peito.

“A mãe dela falava “meu Deus, minha nossa senhora”, concluiu.

Tarcísio disse que ligou para o Samu e tentou reanimá-la, mas não conseguiu. Ao chegar no local, a equipe confirmou o óbito.