URGENTE: cantora Nayara Vilela morre aos 32 anos

A cantora e compositora Nayara Vilela, de 32 anos, foi encontrada morta na noite desta segunda-feira (24), em sua residência no bairro Placas, em Rio Branco (AC).

Acreana de coração, Nayara é natural do Mato Grosso, mas escolheu o Acre para expandir sua carreira. Ela ficou conhecida pelo seu talento nos palcos das noites acreanas, em diversos eventos.

Vilela deixa seu filho, o pequeno Emanuel, de 8 anos.

Nayara casou recentemente

Nayara se casou recentemente com o empresário Tarcísio Araújo, mais conhecido como Tarciso Som, no dia 25 de março em Rio Branco, no Espaço Sylvia Montenegro, no Acre.

Na época do casamento, a cantora usou um vestido modelo princesa com cauda longa para fazer sua entrada ao som da marcha nupcial presente da sua saudosa avó, Maria Botelho. O casal noivou no final do ano de 2022, antes da partida da avó de Nayara.