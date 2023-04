Exclusivo: polícia investiga se empresário instigou a morte de Nayara Vilela; ele é atirador esportivo

A reportagem do ContilNet obteve, com exclusividade, uma entrevista com o delegado Karlesso Nespoli, da 3ª Delegacia de Polícia de Rio Branco (3ª DP), e responsável pela investigação da morte da cantora e compositora Nayara Vilela, encontrada morta com um tiro no peito, nesta segunda-feira (24), em sua residência, localizada no bairro Placas.

As investigações estão sendo conduzidas pela 3ª DP, em parceria com a Delegacia da Mulher e a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Nespoli destacou que as duas últimas delegacias descartaram, preliminarmente, que Nayara tenha sido morta pelo marido, o empresário Tarciso Som, que prestou depoimento à polícia ainda nesta segunda-feira (25).

A polícia suspeita de suicídio – o que deve ser confirmado após o resultado da perícia. “A hipótese principal é suicídio, mas isso deve ser investigado calmamente, dentro do tempo necessário. O telefone de Nayara está sendo investigado. Vamos fazer uma junção e análise de tudo isso [referindo-se às provas]”, explicou.

“A Delegacia da Mulher e a de Homicídio descartaram, preliminarmente, que ele tenha matado ela. O que investiga é se instigou a morte – o que, se for atestado, entra numa tipificação criminal menor, diferente do homicídio”, acrescentou.

Tarciso chegou a divulgar um vídeo do momento anterior à morte. Nele, mostra Nayara com uma arma na cabeça.

O delegado confirmou que Tarciso é atirador esportivo e que sua arma estava regularizada. “Ele poderia ter aquela arma, era atirador esportivo e estava regularizado. Ela tinha acesso à arma. Não há como saber se a perícia vai ser liberada em 10 dias por conta da complexidade do caso e das outras demandas, mas as investigações estão acontecendo”, concluiu.

Tarciso foi liberado ainda nesta segunda-feira.