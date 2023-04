Alan Rick comemora aprovação do estatuto de consórcio para instalação de aterros sanitários

“Conseguimos reunir os 22 prefeitos em torno de um mesmo projeto, um mesmo objetivo: o fim dos lixões no Acre. Estou muito feliz por darmos mais esse passo para a resolução desse problema ambiental e de saúde pública”. Foi assim que o senador Alan Rick comemorou a aprovação do Estatuto do Consórcio Intermunicipal para Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos e também a eleição da diretoria e do conselho fiscal, ocorridas em assembleia dos prefeitos nesta sexta-feira, 14, na Associação dos Municípios do Acre (AMAC), em Rio Branco. O senador não pôde estar presente na solenidade em razão de outra agenda, mas foi representado pelo assessor parlamentar Marcelo Mendes.

O estatuto traz as regras que organizam e regulam o funcionamento do consórcio que prevê a instalação de Aterros Sanitários para atender os municípios acreanos. Dos 22, 21 não dão a destinação adequada para os resíduos sólidos domésticos, conforme estabelecido no Marco Legal do Saneamento e na Política Nacional de Resíduos Sólidos e estão sob Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, com prazo para se adequarem até 2024.

Para a diretoria, os gestores municipais aclamaram o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, como presidente, e a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, como vice. O conselho fiscal será presidido pelo prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante.

“A gente tem muita esperança que possamos sanar um dos maiores gargalos dos municípios acreanos, que é a situação dos aterros sanitários. Em nome da Associação dos Municípios do Acre, queria agradecer o empenho fundamental e essencial do senador Alan Rick. Foi ele quem, lá atrás, abriu as portas junto às prefeituras, o diálogo junto aos ministérios para que a gente, no dia de hoje, pudéssemos estar aqui dando mais esse passo.” – disse a prefeita Fernanda Hassem, que é vice-presidente da AMAC e foi aclamada vice-presidente do Consórcio Intermunicipal.

O prédio do Consórcio Intermunicipal será construído ao lado da AMAC com emenda parlamentar de R$ 800 mil, destinada pelo senador Alan Rick. As imagens do projeto foram apresentadas na solenidade.

O diretor do Departamento de Estruturação de Projetos da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Denilson Campello, veio de Brasília para a solenidade e também comemorou. “Estamos muito satisfeitos com o que está acontecendo. Esse consórcio é um passo muito importante e nós vamos, agora, começar a estruturação desse projeto para fazermos essa entrega o mais rápido possível.” – disse.

O senador Alan Rick também fez um reconhecimento a AMAC. “A equipe da AMAC, coordenada pelo diretor-executivo Marcus Lucena, o presidente Tião Bocalom, a vice Fernanda Hassem e toda a diretoria têm feito um trabalho primordial para o avanço desse projeto. Registro o meu agradecimento a AMAC e ao amigo diretor Denilson Campello que está pela quarta vez no Acre, a nosso convite, para acompanhar tudo de perto.” – finalizou.