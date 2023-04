Aliado de Petecão é nomeado por Lula para cargo de superintendente da pesca no Acre

O aliado do senador Sérgio Petecão (PSD), Paulo Jean da Silva Ximenes, 47 anos, foi nomeado para a Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura no Estado do Acre. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (20).

Paulo Ximenes pertence ao partido do Senador, o PSD, e foi candidato a deputado estadual nas eleições de 2022. Ele é técnico em agropecuária, administrador de empresas e perito agrário.

Natural de Tarauacá, Ximenes é bacharel em Direito e já atuou na coordenação das campanhas do deputado federal Alan Rick, do prefeito Tião Bocalom e do governador Gladson Cameli, do qual também foi conselheiro político.

Nas eleições, Paulo Ximenes conquistou 2.350 votos, não conseguindo alcançar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).