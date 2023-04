Alunos da Escola Esther Maia recebem oficina de educação financeira

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Centro de Matemática e Ciências Aplicadas, está realizando para os alunos do primeiro ano da Escola Esther Maia, localizada na Cidade do Povo, em Rio Branco, uma oficina em educação financeira para os estudantes.

De acordo com Ramsés Luiz Carneiro, coordenador pedagógico do Centro, antes os alunos realizavam um processo seletivo e iam até o Centro de Matemática para fazer os cursos oferecidos. Agora, explica, é o centro que vai nas escolas para oferecer o cardápio de oficinas e minicursos.

No que diz respeito às oficinas, há em torno de três encontros e uma duração média de 4h/aula. Já os minicursos têm duração de 16h/aula. Para os alunos da Esther Maia, a oficina de educação financeira faz parte de uma disciplina eletiva que está sendo oferecida pelo professor de matemática Jeovani Oliveira.

Os minicursos ofertados pelo Centro de Matemática estão dentro de quatro áreas de conhecimento: matemática e suas tecnologias, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens e suas tecnologias.

Para o professor Jeovani, a parceria com a SEE está sendo ótima e o apoio é fundamental no sentido de enriquecer o aprendizado. “É importante os alunos, desde cedo, terem noção de gastos e investimentos”, disse. O mesmo pensamento tem o aluno Jonas Ferreira. “É bom conhecer para não sair gastando aleatoriamente”.

A Esther Maia é apenas a primeira escola onde o Centro de Matemática está realizando uma oficina. A próxima, segundo o coordenador Ramsés Carneiro, será a escola Pedro Martinello, localizada no bairro Montanhês. “Nossa meta é chegar ao maior número de escolas possível e, se der, também em algumas do interior”, disse.