Após erosão, clientes fazem campanha para reconstruir Bar do Zé do Branco e ajudar família

As redes sociais no Acre estão rodando, desde as primeiras horas deste sábado (15), com pedido de ajuda de amigos e frequentadores do chamado “Bar do Zé do Branco”, situado na rua Barbosa Lima, o bairro da Base e cujas instalações foram destruídas no último desbarrancamento da enchente no rio Acre. Com mais de 50 anos de funcionamento, o Bar, de venda de petisco e cervejas, era referência de boemia na cidade mas sobretudo o único meio de sustento da família do pequeno comerciante José Antônio Veras, o Zé do Branco.

“Aqui trabalha a minha filha. Vieram as minhas filhas e agora estão vindo os netos”, disse “Zé do Branco”, orgulhoso, antes da destruição do ambiente. Agora, surpreendida pela força das águas na enchente depois pela destruição das instalações, a família ficou sem renda e, sem alternativa, está recorrendo à “vakinha online”. O pix para ajuda é o do número do telefone do próprio Zé do Branco (veja no card).

A “vakiha” seria para uma ajuda imediata. Amigos do pequeno comerciante e de sua família articulam para a realização de operação de ajuda para a retomada do ambiente, ainda que não exatamente no mesmo lugar onde o bar funcionou por mais de quatro décadas. “A referência do Zé do Branco é o bairro da Base, onde ele cresceu e viveu.

Ali, o Zé não em só uma clientela. Ele tem amigos com os quais interage, sempre ajudando, dando de comer aos que mais precisam, até liberando uma bebidinha para aqueles que já não podem pagar ou dando um remédio para ribeirinhos que vêm do alto do rio e têm no Zé uma referência na cidade”, disse o jornalista Tião Maia, um dos amigos do comerciante e frequentador antigo do lugar.

“Por isso, entendo que a Prefeitura e outros órgãos públicos deem um jeito de encaixar o Zé no bairro, de preferência na beira do rio ou até dentro do rio, com um bar Flutuante, porque ali não é só um bar, é também uma referência de amizade e de cultura na cidade”, defendeu.

Tião Maia e a cantora Lara Pontes, outra frequentadora do ambiente, devem começar, na semana que vem, uma campanha de arrecadação com eventos que possam atrair púbico com renda revertida à construção de um novo Bar do Zé do Branco. A ideia de Lara Pontes é convocar artistas, cantores e músicos, para um show a custo zero em cachê com a venda de cervejas e comida – uma feijoada, talvez – num barracão do bairro para que a venda seja repassada à família do comerciante. “Os artistas com os quais falei já topam a apresentação. Contaremos também com ajuda para o som”, disse a artista.

“O importante, neste momento de desamparo, é que os amigos não deixem o Zé e sua família sozinhos. Recomeçar a vida depois dos 60 anos de idade não é fácil para ninguém e temos que demonstrar nossa solidariedade agora”, disse Tião Maia ao revelar que, na semana que vem, vai se encontrar com a família para a definição das estratégias de um evento que possa marcar o recomeço das atividades do comerciante. “O Zé do Branco vai voltar”, disse.