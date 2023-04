Um dos bares mais tradicionais da cidade de Rio Branco, o Bar do Zé do Branco, localizado no Bairro da Base, foi destruído pelo desbarrancamento do Rio Acre, nesta sexta-feira (14).

- Publicidade-

O desastre foi causado pela forte alagação que atingiu a maior parte do estado nos últimos dias.

As imagens compartilhadas na página oficial do empreendimento mostram a cena de tristeza e desespero por parte dos proprietários.

VEJA O VÍDEO: