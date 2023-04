“É nosso sustento”, diz dona de bar com 50 anos de história que foi destruído por erosão no Rio Acre

Com 50 anos de história em Rio Branco, o Bar do Zé do Branco, situado às margens do Rio Acre, no bairro da Base, foi destruído pelo desbarrancamento do afluente, após a forte enchente que atingiu a capital acreana.

De acordo com Zé do Branco e sua filha, proprietários do local, a erosão iniciou por volta das 15h desta quinta-feira (14).

“Eu tô arrasada, não paro de chorar. É a história da gente, do meu pai. É o nosso sustento. Quem nos conhece, sabe que meus filhos trabalham aqui, minha tia. Vê tudo se acabar é difícil. Não vão deixar mais a gente ficar aqui”, explicou.

“Agora a gente não tem como fazer nada. A gente não sabe nem como recomeçar. A gente tá sem chão, não sabe como vai ser daqui pra frente”, continuou.

A proprietária disse também que a passagem de veículos pesados pelo local contribuiu para a erosão.

VEJA FOTOS: