Após fazer tudo por fama, affair de Maraisa admite erro e revela reais intenções com ela

Após noticiamos que o ex de Maraísa, Fabrício, da dupla com Henrique, já tentou armar romance com uma amante do jogador Antony Santos, da Seleção Brasileira, em busca de fama, o cantor revelou com exclusividade à coluna LeoDias quais são suas intenções com Maraisa. Ontem ele presenteou a cantora com um buquê de rosas vermelhas gigante.

Em mensagem enviada ao titular da coluna, Fabrício assume que já buscou a fama de todo jeito, mas garante que esse não é seu objetivo ao se reaproximar da irmã de Maiara.

“Você tem razão em quase tudo que falou. Eu já quis aparecer demais da conta, mas acabei descobrindo que não nasci para este ‘trem’ não. Tudo que eu faço agora é de coração, tô namorando a Maraísa não, mas quero viu”, disse Fabrício.