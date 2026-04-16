Victoria Beckham rebateu o filho Brooklyn: "sempre tentamos ser os melhores pais"

A tensão entre os Beckham atingiu o ápice nesta quinta-feira (16/04). Pela primeira vez, Victoria Beckham comentou abertamente sobre o afastamento de seu filho mais velho, Brooklyn Beckham, de 27 anos.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, a ex-Spice Girl adotou um tom diplomático, mas firme, ao lidar com a exposição das feridas familiares feita pelo primogênito nas redes sociais.

O Lado de Victoria

Sem entrar em detalhes sobre as acusações específicas de Brooklyn, Victoria enfatizou o papel protetor que ela e David exerceram ao longo dos anos:

Foco no Amor: “Acho que sempre amamos muito nossos filhos. Sempre tentamos ser os melhores pais que podemos ser”, declarou a socialite.

Escudo contra a Fama: Ela ressaltou que, mesmo vivendo sob os holofotes há 30 anos, o objetivo do casal sempre foi proteger a família das interferências externas.

A Revolta de Brooklyn

O desabafo de Victoria ocorre após uma declaração explosiva de Brooklyn, que anunciou o rompimento total com os pais. O rapaz acusou David e Victoria de tentarem sabotar seu casamento com a modelo Nicola Peltz.

Com informações do Metrópoles.

Sem Volta: “Não quero me reconciliar com minha família. Estou me defendendo pela primeira vez na minha vida”, afirmou Brooklyn, alegando que os pais usavam a imprensa para plantar mentiras sobre sua relação.

Condição Polêmica: Rumores indicam que o casal Beckham teria imposto uma condição drástica para o retorno do convívio: que Brooklyn se separasse de Nicola, o que ele classificou como uma tentativa de controle inaceitável.

O Futuro da Dinastia

Enquanto Brooklyn segue firme em sua nova vida nos EUA, o resto do clã Beckham tenta manter a normalidade. Recentemente, Victoria celebrou os 14 anos da caçula Harper Seven, que já prepara sua estreia no mundo da moda.

A briga com o primogênito, no entanto, permanece como uma mancha pública em uma família que, por décadas, foi o símbolo máximo de união e sucesso no Reino Unido.