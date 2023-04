Após polêmicas, Dudé Lima pede afastamento do cargo na Secretaria de Turismo

Nesta semana, o servidor público federal José Fernandes Ferreira Lima, o “Dudé”, cedido ao Governo do Estado como assessor para a área de eventos, como o Carnaval e a Expoacre, se envolveu em uma polêmica após ter sido divulgadas informações de que ele teria oferecido vantagens a uma mulher, como cargos no Governo, em troca de relações sexuais.

SAIBA MAIS: Em nota, Dudé Lima diz que está sendo vítima de extorsão e inveja

- Publicidade-

Dudé informou por nota enviada ao ContilNet, que pedirá afastamento do cargo de confiança que ocupa na Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Estado do Acre. “Minha decisão é para não paire nenhuma dúvida quanto à lisura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que será aberto”, justificou.

Dudé voltou a dizer que a acusação é uma tentativa de extorsão. Ele finalizou a nota dizendo que está à disposição do governo do Acre e de sua Comissão de Sindicância para prestar os esclarecimentos que forem necessários.

Veja a nota na íntegra:

Diante da proporção política em torno do meu nome, apesar de ter sido vítima de tentativa de extorsão e tido conversas privadas vazadas em redes sociais e na imprensa, tomei a decisão de pedir afastamento do cargo de confiança que ocupo na Secretaria de Turismo e Empreendedorismo do Estado do Acre. Minha decisão é para não paire nenhuma dúvida quanto à lisura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que será aberto. Coloco-me à disposição do governo do Acre e de sua Comissão de Sindicância para prestar os esclarecimentos que forem necessários.