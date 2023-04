Assermurb e São Raimundo estreiam no Brasileiro Feminino A3 neste sábado

Assermurb e São Raimundo, de Roraima, fazem neste sábado, 22, no Florestão, as suas estreias no Campeonato Brasileiro Feminino A3. 32 equipes disputam a competição na mesma fórmula da Copa do Brasil e as 4 primeiras colocadas estarão no Brasileiro A2 na temporada de 2024.

Boa preparação

Mesmo com as chuvas e falta de campos, a Assermurb realizou um longo período de treinamentos para a competição.

O técnico Raimundo Rocha vai montar um time ofensivo e o objetivo é ter uma vantagem na partida de volta em Boa Vista.

Equipe no ataque

As atacantes Thaysla e Mary são duas peças importantes na formação ofensiva da Assermurb. As duas atletas jogam em velocidade pelos lados e podem construir grandes jogadas.

Jaque, a artilheira

A atacante Jaque, peça decisiva na conquista do título Estadual em 2022, acredita em uma grande campanha da Assermurb no Brasileiro.

Trio acreano

Fábio Santos será o árbitro de Assermurb e São Raimundo. Roseane Amorim e Verônica Severino irão trabalhar como auxiliares.