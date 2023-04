Atlético e Humaitá disputam partida importante pelo returno no Florestão

Atlético e Assermurb fazem neste sábado, 22, a partir das 18 horas, no Florestão, o jogo de abertura da 3ª rodada do segundo turno do Campeonato Estadual. O Atlético soma 3 pontos e joga pela recuperação. O Humaitá tem 4 pontos e quer se aproximar do título.

Atlético bem desfalcado

O Atlético não poderá contar com o goleiro Evan, o lateral Cássio, o zagueiro Leandro Bahia e o volante Klayver, todos suspensos. As novidades do Galo serão a estreia do lateral Sid e a volta do meia Ciel.

Humaitá terá mudanças

O técnico Maurício Carneiro não divulgou os titulares, mas o zagueiro Jomar e o volante Psica voltam ao time. Eduardo, Bebel e Felipinho disputam vagas no ataque.

Marivaldo comanda

Antônio Marivaldo será o árbitro do confronto no Florestão. Antônio Neilson e Israel Sampaio serão os auxiliares.