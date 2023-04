Baby Potter: nasce primeiro filho do ator Daniel Radcliffe

O ator Daniel Radcliffe, conhecido por interpretar o papel de Harry Potter, foi flagrado passeando com seu primeiro bebê. Junto com a esposa, Erin Darke, ele foi flagrado guiando um carrinho de bebê pelas ruas de Nova York nessa segunda-feira (24/4).

Embora eles tenham sido vistos com a criança, o casal ainda não fez anúncios oficiais sobre o nascimento, nem revelou o sexo do bebê. Mas, em imagens divulgadas pelo Daily Mail, é possível ver que o artista brincava com o carrinho em zigue-zaque e parecia se divertir com a paternidade.

Que fofura! Nasceu o primeiro filho do ator Daniel Radcliffe e da sua namorada Erin Darke! Felicidades ao casal nessa nova fase! ❤️ pic.twitter.com/0ypjdaCdGl — Thiego Novais (@thiegonovais) April 25, 2023

Juntos desde 2013, Daniel e Erin confirmaram a gravidez em março deste ano. Na época, um porta-voz da também atriz afirmou que o eterno menino Potter estava animado para ser pai. “Seu relacionamento com Erin é realmente especial e todos acham que serão pais incríveis”, afirmou.