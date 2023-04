Blog do Ton: Ou a forma de usar internet é repensada, ou ela continuará matando pessoas

Que tristeza ver pessoas como o prefeito Tião Bocalom se vendo quase que na obrigação de publicar problemas pessoais — como o problema grave de saúde que enfrentava seu pai, que saiu da UTI neste fim de semana — para não ser apedrejado pelos usuários de redes sociais.

Mais triste ainda é ver o que faz o desespero por likes: na busca por aprovação e validação, parece que vale tudo. Já vi comentários dos mais absurdos, sobretudo nessa enchente. Pessoas que se dizem defensoras de direitos humanos, os ferindo em detrimento de aprovação virtual. Nos sites de notícias, já é uma realidade pessoas que tem suas vidas destruídas e até interrompidas por conta da onda de ódio virtual.

Deveria mesmo ser necessário colocar o pé nas águas turvas do Rio Acre e postar? Entregar sacolões, galões de água, produtos de limpeza e higiene sem antes posar para fotos que tem como destino infinitos grupos e redes sociais?

A internet — que trouxe consigo várias ferramentas, como as próprias redes sociais — precisa ser urgentemente repensada. Ou então vai continuar prejudicando e até matando pessoas.

ME RECUSO

Não acredito honestamente que alguém, em sua sã consciência, vá criticar o prefeito de Rio Branco por ir cuidar do seu pai. Os trabalhos da prefeitura acontecem sem cessar. Quem de alguma forma o fizer, estará sendo desumano — e me recuso acreditar que alguém chegue nesse nível, ainda mais no meio de uma situação tão delicada como a enchente, com dezenas de bairros diretamente afetados.

ESTÃO SEM TETOS!

Falando no assunto enchente, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) trouxe a informação de que nenhum deputado federal do Acre apresentou emenda ao programa Minha Casa, Minha Vida. Em compensação, praticamente todos foram tirar fotos com os alagados. Muitos dos afetados estão neste momento sem teto, com as casas condenadas pela Defesa Civil.

QUAL A VERDADEIRA AJUDA?

Cada um ajuda como pode, e um deputado federal pode ajudar com recurso. Qual seria a verdadeira ajuda nesse momento? Vou guardar minha opinião no bolso e deixar que você tire suas próprias conclusões.

DORME COM O INIMIGO

Falando em gestões municipais, outra prefeita que tem sofrido é a de Senador Guiomard, Rosana Gomes. Tem gente que senta na mesma mesa que Rosana e não está com ela. Como o jogo é sujo! Rosana dorme com o inimigo. Vou ficar de olho e começar a dar nomes aos bois.

DESAPRENDEU?

Tem um líder desse município que adora se gabar de suas habilidades políticas. Mas ultimamente só tem dado uma série de bolas-foras. Será que desaprendeu a fazer política!?

VERMELHOU

Falando em Senador Guiomard, o núcleo da Educação local está recheado de petistas. Vermelhou. O Adonay Brito voltou ao poder e ninguém me avisou?

EMBARGOS DO IBAMA

A Aleac pode receber audiência pública para debater os embargos do Ibama em terras do Acre. Fruto de requerimento do deputado estadual Tanízio Sá (MDB-AC). Essa atitude do Ibama — que não vou entrar no mérito e o deixo para os especialistas no assunto — recebeu reações em série dos atuais deputados.

LEGISLATURA PÉSSIMA

Resultado parcial de domingo (9), 12h hora local: 29,73% dos leitores desta santa coluna acham péssima a nova legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). 21.62% acham regular; boa, 21.62%; Ruim, 16.22% e apenas 10.81% acham ótima.

AFASTEM DE MIM

Não sou eu quem estou falando. São os meus queridos leitores. Afastem de mim esse cálice.

DESPROIBIDA

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) foi desproibida de receber homenagens do Governo Federal. Estava nesta condição desde a Era Bolsonaro.

BATE-REBATE

– Finalmente o Rio Acre, na capital acreana, está abaixo da cota de transbordamento (…)

– (…) Isso gera alívio, mas é o prenúncio da fase mais difícil da enchente: a reconstrução.

– O prefeito Bocalom mandou cancelar a demolição de uma lanchonete que funcionava há décadas no Aviário (…)

– (…) O fato gerou muita comoção popular.

– A imprensa diz que os bloqueios nas florestas se dão por conta do alto desmatamento (…)

– (…) Jorge Viana disse que vai “ajudar” as madeireiras.

– (…) Quando o governo comprar os terrenos.

– Um novo plano deve colocar mais R$ 5,7 milhões no caixa da Prefeitura de Rio Branco (…)

– (…) Recursos oriundos do Governo Federal.