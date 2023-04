Bocalom sanciona projeto de reposição patrimonial às famílias atingidas pelas enchentes

O Projeto de Lei complementar da Prefeitura de Rio Branco, que destina R$ 7 milhões para a compra de itens às famílias que foram atingidas pela cheia do Rio Acre, foi sancionado e publicado nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial do Estado (DOE) pelo prefeito Tião Bocalom.

O PL foi entregue no dia 5 de abril na Câmara de Vereadores de Rio Branco e votado no mesmo dia. O intuito é auxiliar as famílias que perderam seus pertences por conta dos desastres naturais causados pelas enchentes de igarapés e do Rio Acre.

- Publicidade-

O “Projeto Recomeço para a Família”, deverá fazer a reposição patrimonial, pela Administração Pública Municipal, dos bens e itens residenciais necessários à subsistência mínima das famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade temporária.

Critérios para participar do projeto: