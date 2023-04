Calegário protocola indicação para instalar Delegacia da Mulher em Tarauacá

Na manhã desta quarta-feira (26), o deputado estadual Fagner Calegário protocolou uma indicação para instalação de uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) no município de Tarauacá. O município possui apenas uma Sala Especial de Atendimento à Mulher Vitima de Violência, que foi instalada nas dependências da Delegacia da cidade.

Em março deste ano, Calegário protocolou uma indicação para o atendimento 24 horas dessas Delegacias no município de Cruzeiro do Sul. A indicação foi realizada por meio da lei sancionada pelo presidente Luiz Inacio Lula da Silva e acatada pelo Governo do Estado.

- Publicidade-

Para o parlamentar, é fundamental que a construção seja feita para garantir mais proteção e diminuição do índice de violência contra as mulheres. No Acre, no período de 2018 a 2022, foram registrados 60 casos de feminicídio, de acordo com o Ministério Público do Estado do Acre. Rio Branco ficou em primeiro lugar, seguido dos municípios de Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

“Nosso Estado se encontra no ranking de feminicídio no país e é necessário encontrar meios para garantirmos a proteção das mulheres acreanas. A Delegacia de Defesa da Mulher faz um ótimo trabalho e acredito que ajudará muito a comunidade se for instalada no município de Tarauacá’’, comentou Calegário.