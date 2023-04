Coluna Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e cliques exclusivos; confira

Interina: Cláudia Souza

No dia 21, aconteceu o jantar com representantes da justiça acreana oferecido ao Ministro Edson Fachin e sua esposa e desembargadora Rosana Fachin. Na foto de Pedro Danavi, Janusa Nobre, Gladson Cameli e Felipe Henrique.

Moon Club

A mais nova boate de Rio Branco terá teto panorâmico com abertura e camarotes confortáveis. Atrações nacionais, bebidas premium, atendimento de excelência e muuuita gente bonita. Além disso, promete revolucionar seu conceito de Boate na cidade… Eu já estou na contagem regressiva para o dia da inauguração.

No dia 21 de abril, em Manaus, em Solenidade alusiva ao aniversário de 186 anos da Polícia Militar do Amazonas, o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), coronel José Américo Gaia, foi agraciado com a medalha de 186 anos da PMAM. O evento contou a presença de outras autoridades do estado do Amazonas.

No dia 25 de abril, minha grande amiga Lidiane Morais, uma grande profissional que não cansa de empreender, a coluna lhe deseja muitas felicidades hoje e sempre. Aguardem, vem novidades por aí!

JANTAR

Com a presença de senadores, deputados federais, presidentes de Anoregs de todo o Brasil e de seus Institutos Membros, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg/BR) e a Confederação de Nacional de Notários e Registradores (CNR), realizada na noite da última quarta-feira (26), em Brasília (DF), o lançamento oficial da Frente Parlamentar do Serviço Notarial e Registral.

O jantar realizado no Restaurante Lago, marcou oficialmente o início dos trabalhos da Frente no Congresso Nacional, e contou com 215 assinaturas para a sua constituição. E registramos as presenças de Ricardo Martins, do deputado federal Eduardo Vellosso, da Drª Rejane Holanda e do procurador do Distrito Federal, Marcelo Galvão.

Esta semana quem apagou as velas foi a competente chefe de gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça, Kayanna Eliamen.

A comemoração foi entre familiares e colegas de trabalho. Desejamos muita saúde e felicidades!

13 ANOS

No dia 22 de abril, Arthur celebrou seus 13 aninhos com a festa intimista, ao lado dos pais corujas Everdan Silva e Saluana Bonfim. Arthur, a coluna lhe deseja um mundo de realizações.

Sexta-feira, dia 21 de abril, Silvia Moura reuniu amigos e familiares, no restaurante Pari’s Garden em comemoração ao seu aniversário. O que não faltou foi muita descontração e bate papo entre os convidados. A aniversariante agradeceu a presença de todos, e a bênção que é estar viva, nesta agradável noite de festa.