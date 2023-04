Com show marcado em Rio Branco, Joelma deixa recado aos acreanos; VÍDEO

A cantora Joelma fará um show aberto ao público na próxima segunda-feira (01), Dia do Trabalhador, em Rio Branco. Nesta quinta-feira (27) ela deixou um recado aos rio-branquenses.

Em vídeo publicado nas redes sociais do Governo do Acre, Joelma ressaltou que tem um encontro marcado na Festa do Trabalhador.

“Alô, galera linda de Rio Branco, dia 1º de maio a gente tem um encontro marcado na Festa do Trabalhador, em frente ao Palácio Rio Branco, pra gente cantar e dançar muito”.

O evento será realizado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio).