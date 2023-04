Comerciantes e produtores receberão até R$4 mil para reposição das perdas pela enchente

Os comerciantes e produtores rurais que perderam mercadorias e plantações durante as enchentes dos igarapés e do Rio Acre, devem receber entre R$ 2 e 4 mil da Prefeitura de Rio Branco para ajuda na minimização dos prejuízos.

O prefeito Tião Bocalom entregou o Projeto de Lei na manhã da quarta-feira (19), na Câmara Municipal de Rio Branco. Ao todo, serão investidos R$ 5 milhões.

As pessoas não irão receber o dinheiro, neste caso, a Secretaria de Assistência Social irá fazer um levantamento sobre o que a família perdeu de item essencial e com essas informações deve entregar os bens.

A prefeitura e a Câmara criaram uma comissão para fazer o levantamento das pessoas que serão beneficiados com a ajuda financeira. Ainda de acordo com o executivo municipal, em no máximo 40 dias as famílias começarão a ser beneficiadas.