Comitê de Prevenção e Combate à Tortura divulga resultado do processo seletivo para perito

Nesta quinta-feira (20), foi publicado no Diário Oficial o resultado do processo seletivo do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Acre (Cepct/Ac) para o cargo de perito.

Os profissionais vão ser contratados pelo Governo através da Secretaria de Estado de Assistência Social de Direitos Humanos (SEASD) para o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate a Tortura do Estado do Acre (MEPCT/AC).

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) tem o objetivo de realizar boas práticas que coíbam a tortura.

Veja resultado:

processo seletivo perito