Concurso AGU: saem locais de prova para mais de 22 mil candidatos

Os candidatos do concurso AGU, para o cargo de advogado da União, já podem conferir os locais em que realizarão as provas objetivas, no dia 30 de abril.

A consulta deve ser feita no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) , organizador.

Conforme o Cebraspe, para essa seleção, foram registradas 22.665 inscrições para 100 vagas. Na ampla concorrência, que conta com 75 oportunidades, a disputa é de 302 candidatos por vaga.

As provas do cargo de advogado serão as primeiras a serem realizadas no concurso da Advocacia-Geral da União, que ainda conta com mais dois cargos, sendo eles:

procurador federal (100); e

procurador da fazenda nacional (100).

No caso do procurador federal, nesta quinta-feira, 20, foi publicado no Diário Oficial da União o edital de chamamento para as provas. Os locais e a concorrência para a carreira serão liberados a partir do dia 26 de abril, no site do Cebraspe .

Resumo sobre a seleção

Órgão : Advocacia-Geral da União

: Advocacia-Geral da União Cargos : advogado da união, procurador federal e da fazenda nacional

: advogado da união, procurador federal e da fazenda nacional Vagas : 300 + cadastro reserva

: 300 + cadastro reserva Requisitos : bacharel em Direito, inscrição na OAB e dois anos de prática forense

: bacharel em Direito, inscrição na OAB e dois anos de prática forense Remuneração : R$21.014,49

: R$21.014,49 Banca : Cebraspe

: Cebraspe Inscrições : de 9 de janeiro a 7 de fevereiro

: de 9 de janeiro a 7 de fevereiro Provas: 30 de abril (advogado), 7 de maio (procurador federal) e 21 de maio (procurador da fazenda nacional)

Veja as datas e como serão as provas do concurso AGU

Os candidatos do concurso AGU serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, assim como inscrição definitiva, avaliação oral, sindicância de vida pregressa e exame de títulos.

As provas objetivas e discursivas, para todos os candidatos, serão realizadas nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal. Outras etapas, como a avaliação oral, ocorrerão em Brasília.

As provas objetivas ocorrerão em datas distintas, assim como as discursivas. No primeiro caso, os exames serão realizados nos dias 30 de abril (advogado), 7 de maio (procurador federal) e 21 de maio (procurador da fazenda nacional).

Ao todo, serão cobradas 100 questões, com a seguinte distribuição entre as carreiras:

Advogado da União

Grupo I (46 questões)

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Tributário;

Legislação da Advocacia-Geral da União, Gestão de Conflito e Governança;

Direito Financeiro e Econômico; e

Direito Ambiental.

Grupo II (34 questões)

Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Direito Empresarial; e

Direito Internacional Público e Privado.

Grupo III (20 questões)

Direito Penal e Direito Processual Penal;

Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho;

Direito da Seguridade Social; e

Direito Eleitoral.

Procurador da Fazenda Nacional

Grupo I (34 questões)

Direito Tributário;

Direito Financeiro e Econômico; e

Direito da Seguridade Social.

Grupo II (34 questões)

Direito Processual Civil;

Direito Civil;

Direito Empresarial;

Direito Penal e Processual Penal; e

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho.

Grupo III (32 questões)

Direito Constitucional;

Direito Administrativo; e

Direito Internacional Público.

Procurador Federal

Grupo I (56 questões)

Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Direito Financeiro e Econômico;

Direito Tributário;

Direito da Seguridade Social; e

Direito Ambiental.

Grupo II (30 questões)

Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Direito Empresarial; e

Direito Internacional Público.

Grupo III (14 questões)

Direito Penal e Processual Penal;

Direito do Trabalho e Processual do Trabalho;

Direito Agrário; e

Legislação sobre Educação e Ciência, Tecnologia e Inovação.

Em todos os casos, será aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver a pontuação mínima, em cada um dos grupos, de 50%.

Os candidatos habilitados, conforme os critérios estabelecidos no edital, realizarão o exame discursivo, nas seguintes datas:

Advogado

aplicação da prova discursiva (P2) – 17/06/2023;

aplicação da prova discursiva (P3) – 18/06/2023; e

aplicação da prova discursiva (P4) – 18/06/2023.

Procurador Federal

aplicação da prova discursiva (P2) – 24/06/2023;

aplicação da prova discursiva (P3) – 25/06/2023; e

aplicação da prova discursiva (P4) – 25/06/2023.

Procurador da Fazenda Nacional

aplicação da prova discursiva (P2) – 08/07/2023;

aplicação da prova discursiva (P3) – 09/07/2023; e

aplicação da prova discursiva (P4) – 09/07/2023.

Os aprovados serão convocados para as demais fases em datas a serem divulgadas pelo Cebraspe. Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será homologado e ficará válido, inicialmente, por um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Os convocados receberão iniciais de R$21.014,49, além de benefícios oferecidos pela AGU, como o auxílio-alimentação de R$458 e outros.

Os contratados ainda poderão escolher o seu local de atuação, conforme a distribuição das vagas nas unidades de lotação da AGU, que será publicada em conjunto com o ato de nomeação e de convocação.