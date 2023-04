Concurso Banco do Brasil (BBTS): inscrições prorrogadas; confira

Foi divulgada no Diário Oficial da União desta terça-feira (25/4) a retificação que prorrogou as inscrições do concurso Banco do Brasil (BBTS)!

O prazo se encerraria hoje, mas agora os candidatos poderão realizar suas respectivas inscrições até às 16h00 do dia 5 de maio!

Com a prorrogação do prazo de inscrição, consequentemente, a data limite para pagamento da taxa também foi alterada. Agora os candidatos podem efetuar o pagamento da taxa de participação até o dia 8 de maio. Veja os valores:

Técnico (nível médio): R$ 59,00; e

Analista (nível superior): R$ 69,00.

Além de prorrogar o prazo para realização de inscrição, a retificação do concurso Banco do Brasil (BBTS) também promoveu outras pequenas mudanças no edital do certame. Você pode conferir todos os detalhes clicando AQUI!

O edital oferta, ao todo, 138 vagas para os seguintes cargos:

Nível médio Técnico Perfil Atendimento: 75 vagas imediatas + CR Técnico Perfil Interno: 22 vagas imediatas + CR

Nível superior Analista Perfil Tecnológico: 35 vagas + CR Analista Perfil Interno: 6 vagas + CR.



Concurso Banco do Brasil (BBTS) – qual será o salário do aprovado?

Conforme indicado no edital, o aprovado ingressará no órgão com a seguintes remuneração inicial:

Analista: R$ 4.369,45

Técnico: R$ 2.184,73

Apesar dos valores indicados acima, o servidor ainda faz jus a diversos benefícios. Veja:

Auxílio-alimentação e/ou refeição no valor total mensal de R$ 807,25

Cesta Alimentação: R$ 267,97

13ª cesta refeição, no valor de R$ 807,25

Vale Cultura

Auxílio-creche, no valor máximo mensal de R$ 327,72 para cada filho com até 12 meses de vida

Auxílio escola, no valor máximo mensal de R$ 811,37 cada filho portador de deficiência

Plano de Saúde com participação no valor de 50% para o empregado e 50% para a Empresa

Plano de Previdência Complementar onde a Empresa efetua a contribuição correspondente a 100% da contribuição do empregado participante

Vale-transporte

Auxílio Medicamento

Auxílio Funeral

Auxílio Material Ótico

Auxílio Odontológico

Programa de Tutoria

Seguro de Vida

Licença Luto

Licença Maternidade Cidadã onde a licença maternidade passa de 120 para 180 dias

Licença Paternidade Cidadã onde a licença paternidade passa de 5 para 20 dias

É importante reforçar que as provas objetivas estão marcadas para o dia 25/6! Confira mais detalhes do certame AQUI!

