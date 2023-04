Concurso Banco do Brasil: último dia para interpor recursos

O candidato que desejar interpor recursos contra as questões formuladas ou gabaritos do concurso Banco do Brasil tem até esta terça-feira (25/4) para realizar o procedimento.

Para isso, o concurseiro deverá acessar o portal da banca Cesgranrio. Conforme indicado no edital, os resultados da prova objetiva e o preliminar da redação serão divulgados no dia 5/6!

O concurso Banco do Brasil oferta 6 mil oportunidades para as seguintes especialidades:

Agente Comercial: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva; e

Agente de Tecnologia: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva.

Concurso Banco do Brasil – recurso de Matemática Financeira

Durante a correção realizada no canal do Direção Concursos, o professor Pedro Felippe demonstrou que a resolução da questão 30 da prova C (caderno 1) de Agente Comercial, é passível de recurso. Veja o comando da questão:

Concurso Banco do Brasil – recurso de Informática

De acordo com o professor Victor Dalton, a questão 49 da prova B (caderno 1) de Agente Comercial cabe recurso e o candidato pode pedir a anulação. Veja o comando da questão:

Veja o comentário do professor:

O Windows não tem capacidade de ler arquivos nativos do Windows, porém o Linux pode ler arquivos Windows, neste caso devemos utilizar uma extensão Windows.

Temos aqui o FAT32 e o NTFS, até então haviam problemas na leitura do NTFS com o sistema Linux SUSE, porém houve uma modificação no kernel em que há a possibilidade de leitura de arquivos NTFS conforme descrito neste LINK!

Temos a seguinte citação:

“Para NTFS, o SUSE Linux Enterprise Desktop também oferece suporte a acesso de gravação. No entanto, o driver para o sistema de arquivos NTFS-3g possui funcionalidade limitada”.

Desta forma considero que esta questão deve ser anulada

Respostas corretas, alternativa B/E.

Outro possível recurso de Informática é a questão 41 da prova C (caderno 1). Confira o comando da questão do concurso Banco do Brasil:

Confira abaixo o comentário do professor:

O armazém de dados é utilizado para guardar dados que já tenham sido pré-processados no sistema ETL, portanto é aqui que devem ficar os dados resumidos e modelados. Desta forma vemos que a alternativa C está correta, porém uma das características do Data Warehouse é a não volatilidade, ou seja, não é permitido que sejam feitas mudanças com facilidade.

Não é possível simplesmente apagar dados dentro de uma DW, visto que este é o estágio final de armazenamento dos dados após análise crítica no pré processamento de dados. Considerar um DW como um Banco de Dados em que se pode fazer qualquer coisa relativa a mudança de dados com facilidade é descaracterizar a sua não volatilidade, desta forma acredito que a afirmativa A também esteja correta.

Concurso Banco do Brasil – recurso de Atualidades do Mercado Financeiro

O professor Heitor Ferreira apresentou uma sugestão de recurso para a questão 24 da matéria de Atualidades do Mercado Financeiro, prova B (gabarito 1). Confira abaixo a questão: