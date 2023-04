Concurso Receita Federal: publicado o resultado das provas objetivas

Foi publicado o resultado preliminar das provas objeitvas do concurso Receita Federal 2023. O documento traz as notas provisórias de todos os candidatos, mediante acesso pessoal e individual.

Para conferir, o candidato deve acessar o site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , a banca da seleção:

♦ Acesse o resultado das provas! ♦

Os candidatos do concurso que não concordarem com o resultado, e quiserem questionar, poderão entrar com pedido de recurso. Acesse o link para contestar!

A banmca também divulgou o gabarito definitivo, após analisar as ponderações feitas contra o provisório, publicado em março, dias após as provas. Em breve os candidatos terão acesso ao resultado definitivo das provas objetivas e às notas da discursiva.

+ Concurso Receita: FGV emite nota e descarta plágio em provas

O que precisa para ser aprovado?

Para ser considerado aprovado na parte objetiva do concurso Receita, o candidato deverá:

obtiver 50% de acertos em Conhecimentos Básicos;

obtiver 50% de acertos em Conhecimentos Específicos; e

não obter nota igual a zero em nenhuma das disciplinas.

Como foram as provas do concurso Receita?

Todos os candidatos no concurso Receita foram avaliados mediante provas objetivas e discursivas. Veja a seguir a composição de cada uma delas:

Prova objetiva

A prova objetiva do concurso Receita foi composta por 140 questões de múltipla escolha, valendo 1 (um) ponto cada questão, totalizando 140 pontos.

Cargo de auditor

Prova – Conhecimentos Básicos (Manhã)

Língua Portuguesa – 10 questões;

Língua Inglesa – oito questões;

Raciocínio Lógico Matemático – oito questões;

Estatística – 10 questões;

Economia e Finanças públicas – 10 questões;

Administração Geral – 10 questões;

Administração Pública – oito questões;

Auditoria – oito questões;

Contabilidade Geral e Pública – oito questões;

Fluência em Dados – 10 questões;

Prova – Conhecimentos Específicos (tarde)

Direito Administrativo – oito questões;

Direito Constitucional – oito questões;

Direito Previdenciário – 10 questões;

Direito Tributário – oito questões;

Legislação Tributária – 10 questões;

Legislação Aduaneira – – oito questões; questões;

Cargo de analista

Prova – Conhecimentos Básicos (Manhã)

Língua Portuguesa – 15 questões;

Língua Inglesa – 10 questões;

Raciocínio Lógico Matemático – 10 questões;

Estatística – 10 questões;

Administração Geral e Política – 10 questões; e;

Influência em Dados – 15 questões.

Prova – Conhecimentos Específicos (Tarde)

Direito Constitucional – 14 questões;

Direito Administrativo – 12 questões;

Direito Tributário – 16 questões;

Legislação Tributária – 14 questões; e

Legislação Aduaneira – 14 questões.

Prova discursiva

A prova discursiva do cargo de auditor-fiscal foi composta por duas questões discursivas, valendo 30 pontos cada, conforme o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos.

Já a prova discursiva do analista-tributário teve somente uma questão discursiva, também valendo 30 pontos, sendo cobrada de acordo com o conteúdo programático de Conhecimentos Específicos.

Concurso Receita Federal soma 699 vagas

O edital do concurso da Receita Federal conta com 699 vagas, sendo 230 para auditor e 469 para analista. Todas as oportunidades pedem o nível superior de escolaridade.

As remunerações são um dos atrativos do concurso, podendo chegar a R$21 mil.

Analista-tributário: R$11.684,39 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$12.142,39;

R$11.684,39 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$12.142,39; Auditor-tributário: R$21.029,09 + R$458 de auxílio-alimentação, totalizando remuneração de R$21.487,09.

As oportunidades são efetivas e imediatas. O prazo de validade do concurso da Receita Federal será de 24 meses, ou seja, dois anos, que serão contados a partir da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.