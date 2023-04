Convidada por Socorro Neri, Marina Silva será ouvida na Comissão de Meio Ambiente da Câmara

A deputada federal Socorro Neri, membro titular da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, convidou a ministra do Meio Ambiente, a acreana Marina Silva, para ser ouvida durante a reunião da comissão parlamentar.

Marina aceitou e deverá participar das discussões na próxima quarta-feira (03) para falar sobre as ações desenvolvidas pelo ministério nos primeiros quatro meses de gestão.

“A presença da ministra na comissão será uma excelente oportunidade de estreitarmos o diálogo e também aprofundarmos os objetivos de atuação do ministério junto à Câmara dos Deputados”, disse o presidente da Comissão, deputado José Priante (MDB-PA) à Agência da Câmara.

Ainda nesta semana, Socorro foi eleita vice-presidente do Parlamento Amazônico (Parlamaz), em uma cerimônia na cidade de Belém. “Nosso trabalho promoverá o diálogo político, a criação de alianças estratégicas e a construção de convergentes regionais, em favor do desenvolvimento sustentável na Amazônia e da proteção do meio ambiente”, declarou a parlamentar nas redes sociais.

Ficou claro que a pauta ambiental será uma das principais bandeiras do mandato de Socorro Neri. Ela foi a parlamentar propositora da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Transição Climática Justa e eleita coordenadora do Comitê de Mudanças Climáticas e Resíduos Sólidos.