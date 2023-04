Criança de sete anos é vítima de atropelamento no interior do Acre; motociclista foge

Uma criança de sete anos de idade foi vítima de atropelamento na tarde desta sexta-feira, 21, na rua Caetés, na Vila Campinas, no município de Plácido de Castro (AC).

A criança estava brincando em via pública, quando foi surpreendida por um motociclista ainda não identificado que acabou atropelando a vítima e em seguida se evadiu do local. Com impacto, a criança foi arremessada e bateu a cabeça violentamente contra o asfalto tendo um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssima.

Populares que passavam no local ajudaram a vítima do atropelamento e ligaram para a polícia e uma ambulância. As informações foram repassadas pela Polícia Militar do Acre (PMAC).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local com uma ambulância de suporte básico, levou a criança para a Unidade Mista da Vila Campinas e prestou os primeiros socorros à vítima, que depois de estabilizada foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb). No caminho, a ambulância de suporte básico precisou pedir apoio para ambulância de suporte avançado e foi necessário entubar a criança no transporte até o PS. A vítima está em estado de saúde gravíssimo.

A reportagem conversou com os socorristas que falaram que houve a necessidade de pedir apoio da 01 devido a distância entre a Vila Campinas e Rio Branco, pois a BR-364 está interditada no trecho do Quipauá e é necessário percorrer até Senador Guiomard para chegar até a capital acreana.

O atropelamento será investigado pela Polícia Civil de Plácido de Castro.