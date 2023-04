Em 91 anos, OAB/AC recebe pela primeira vez a visita de um ministro do STF

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) recebeu na tarde desta quinta-feira (20), a visita do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em 91 anos de existência, é a primeira vez na história que um ministro do STF visita a seccional acreana. Fachin, que cumpre agenda em Rio Branco, foi homenageado pela OAB/AC e também participou da inauguração do Estúdio da Advocacia.

“Pra mim é uma honra tê-lo na casa da cidadania e da advocacia acreana. O senhor é muito bem-vindo, não somente enquanto ministro, mas também na qualidade de advogado que vossa excelência foi. Por tudo isso é que hoje homenageamos pela sua trajetória de luta de defesa da justiça e da igualdade, sempre em busca de um Brasil melhor e mais democrático”, disse o presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache durante seu discurso.

Antes de chegar ao Supremo, Luiz Edson Fachin foi advogado por mais de 30 anos, tendo feito carreira no estado do Paraná, apesar de ter nascido no interior do Rio Grande do Sul.

“Esta [a OAB] é a casa que dá voz a quem não tem voz, que luta pela vez a quem não tem vez. Que, portanto, luta para que a Justiça seja feita e o Acre tem muitos exemplos a dar, como, por exemplo, o Tratado de Petrópolis. De lá e de tantas outras questões, emergiram grandes advogados terçando armas, como Rui Barbosa e Gumercindo Bessa. Por essas e outras que penso que o advogado é o primeiro juiz da causa e uma consciência que decide seus próprios caminhos”, destacou o ministro Fachin.

Após a cerimônia que o homenageou, o ministro Edson Fachin também participou da inauguração do Estúdio da Advocacia, um novo espaço da OAB/AC que conta com equipamentos de gravação que serão utilizados em cursos on-line e podcasts.