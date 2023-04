Estadão repercute matéria do ContilNet sobre show contratado no Acre por R$ 310 mil

O ContilNet divulgou uma reportagem feita pela coluna Douglas Richer. O jornal Estadão, de amplitude nacional, repercutiu a contratação do show do cantor Amado Batista, na cidade de Rodrigues Alves, no interior do Acre.

A coluna explica que o cantor volta a se apresentar no Acre – dessa vez no 31º aniversário do município, que tem 19.767 mil habitantes, de acordo com último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – por uma bagatela de R$ 310 mil.

A contratação foi divulgada no Diário Oficial do Acre na sexta-feira (14).

Na reportagem do Estadão, o jornal aponta que “o dinheiro público para a contratação com dispensa de licitação pela gestão Jailson Amorim (PROS), que considera ‘razoável’ o valor do desembolso, sairá do orçamento da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura do pequeno município localizado a 626 quilômetros de Rio Branco”.

O ContilNet repercutiu a contratação do show com a fala da vereadora do município Therezinha Fernandes (PCdoB), que concedeu uma entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer. Ela acredita que o documento contém erros e diz que irá investigar e tomar as medidas necessárias, entre elas uma denúncia ao Ministério Público do Acre (MPAC).

“Inconformada com o gasto, a vereadora Therezinha Fernandes (PCdoB) acusa a prefeitura de não concluir as obras da Escola Municipal José Cassemiro de Almeida, orçada em RS 23 mil, que já está atrasada há quase um ano. Ela afirma que o prédio ainda não possui vasos sanitários, ventiladores ou reservatório de água. De acordo com ela, as crianças estavam tendo aula nos corredores da escola, por causa da superlotação. O caso foi revelado por um portal de Rio Branco, o Contilnet, e foi confirmado pelo Estadão”, diz ainda um trecho da matéria.