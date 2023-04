Estado, MPAC e TJAC firmam parceria para ressocialização de reeducandas

O governo do Estado, Ministério Público do Acre (MPAC) e Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) assinaram nesta quinta-feira, 27, no Palácio Rio Branco, na capital, um termo de cooperação técnica em benefício das reeducandas do sistema prisional. O documento trata da descaracterização de dez mil camisetas, que serão customizadas pelas próprias detentas e distribuídas às famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social.

Os produtos foram apreendidos pela Receita Federal e doados ao Ministério Público, que repassou todo o material ao governo do Acre. A vice-governadora Mailza destacou os benefícios proporcionados pela união de esforços entre as instituições.

“De uma só vez, estaremos ajudando as mulheres que estão cumprindo pena no presídio, que poderão se profissionalizar para o mercado de trabalho, e também as pessoas que receberão as camisetas”, afirmou.

A população atingida pelas recentes cheias de rios e igarapés terá prioridade nas doações, que ficarão sob a responsabilidade do MPAC. “O nosso principal objetivo é capacitar e dar oportunidade para aqueles que se encontram em situação de segregação, para que possam estar devidamente preparadas quando retornarem ao convívio com a sociedade e um mercado de trabalho que lhes favoreça”, pontuou o corregedor-geral da instituição, o procurador Celso Jerônimo.

A presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, falou sobre as ações que serão desempenhadas pelo Poder Judiciário. “Estamos fazendo uma rede de justiça em prol das nossas mulheres e das pessoas que sofreram com as enchentes. Nesta cooperação, levaremos as ações educativas de enfrentamento à violência contra a mulher”, frisou.

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) repassará ao Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) máquinas de corte e costura, além de instrutores para capacitar as reeducandas. “Daremos todo o suporte necessário e o mais importante é que essa iniciativa vai ajudar na redução da pena dessas mulheres”, argumentou Alírio Wanderley, presidente do Ieptec.

A secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa, confirmou a ida do projeto para o interior do estado. “Outras cinco mil camisetas serão destinadas ao presídio feminino de Cruzeiro para que aquelas detentas também tenham a mesma oportunidade de se qualificarem”, revelou.